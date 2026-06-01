Os 23 melhores restaurantes no Chiado para todas as carteiras

O BAHR, no renovado Bairro Alto Hotel, foi um dos projectos gastronómicos mais aguardados de 2019, graças à direcção criativa inicial do chef Nuno Mendes. A sala do restaurante, o primeiro projecto de design de interiores do The Studio, é simples mas carregada de detalhes; já a cozinha é totalmente aberta e de frente para as mesas de jantar. Para respeitar as estações do ano, o menu é fluido, mas ao jantar pode provar pratos como, por exemplo, o polvo grelhado com chawanmushi de algas. No Terraço, com vista panorâmica para o Tejo, a oferta foca-se em opções leves, como a tosta de percebes fumados e o pastel de massa tenra de camarão. É também aqui que se serve o brunch.
O Chiado é um dos bairros mais carismáticos e movimentados de Lisboa, mas encontrar a mesa perfeita no meio de tanta oferta pode ser um verdadeiro desafio. Entre armadilhas para turistas e filas intermináveis, é preciso saber exactamente aonde ir. Para que não perca tempo nem dinheiro, reunimos os melhores restaurantes no Chiado que valem realmente a pena. Esta lista actualizada conta com 23 moradas seguras, cruzando clássicos intemporais, tascas modernas e alta cozinha, com opções para todas as carteiras. Se procura o local ideal para um jantar inesquecível ou almoço rápido, entre compras, descubra onde comer no Chiado com confiança.
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