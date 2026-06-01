Os 23 melhores restaurantes no Chiado para todas as carteiras

Chama-se peixaria moderna, mas é já um clássico da cidade. A montra de peixe fresco, de apanha diária, fica ao fundo – e dali as peças podem ir para a grelha ou para sushi. Se não quiser escolher, entregue-se nas mãos de quem sabe, Elísio Bernardes, e descubra o peixe à sua medida em nove momentos. Umas portas ao lado, encontra o Sea Me Next Door. Se na casa-mãe a ideia é deixar-se estar e descobrir o peixe além do marisco, neste espaço o marisco e os petiscos são as estrelas e está pensado para refeições mais rápidas. Em qualquer um dos restaurantes, não deixe de provar o nigiri de sardinha assada e o gunkan de robalo e amêijoa. O Sea Me ganhou em 2025 uma nova morada em Alvalade e faz parte da selecção do Time Out Market.